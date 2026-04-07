日本プロ野球の?空洞化?が叫ばれる中、またしても超高校級の逸材が米国内で話題に上がっている。山梨学院の二刀流戦士・菰田陽生投手（３年）の存在が目に留まり、大谷翔平投手（３１＝ドジャース）やアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）を引き合いに「天才少年」とうたわれている。米メディア「アルバット」は５日（日本時間６日）に菰田にフォーカスし「山梨学院高校に通うこの１６歳がファンや専門家の注目を集め