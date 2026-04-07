女優の広瀬アリス（３１）がＸ（旧ツイッター）の更新を止めて６日で２週間がたった。直近では２件の投稿でＳＮＳをザワつかせたが…。広瀬は３月２２日午前３時、「推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ」「自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神」などと投稿。推しのアイドルが結婚した際、ファンとしては喜ぶべきと説いたが、一般のネットユーザーからは「人それぞれ。祝福できる人もいれば寝込むぐら