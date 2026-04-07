巨人が「鬼門知らず」で鬼門を突破する。阿部慎之助監督（４７）が６日、今季初めて広島との３連戦が行われる敵地・マツダスタジアムについて「オレは好きだけどね」と心中を明かした。同球場では昨季球団初のシーズン１０敗（２勝）と苦しんだが、現在１軍には今カードで先発しない２投手を除く２９選手中７人が新戦力。さらに同球場での出場が多くない若手もいるだけに、フレッシュな力を中心に打破していく。貯金１で開幕３