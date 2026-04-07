スピードスケート女子で、今季限りで現役を引退した高木美帆さん（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が６日、東京都内で記者会見を開いた。夏季を含む日本女子最多の五輪通算１０個のメダル獲得し、日本勢初の世界選手権オールラウンド部門優勝など数々の歴史を刻んできた求道者。約２時間の会見で今後については「全く未定」としたが、指導者よりも「脳と体の関係が面白い」と研究者に向けた道への興味を明かした。◇◇◇黒