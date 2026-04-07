元「光ＧＥＮＪＩ」の佐藤寛之と山本淳一が、５月１７日にビルボードライブ横浜、６月１３日にはビルボードライブ大阪で「ＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅ２０２６〜Ｔｈａｎｋｓ〜」を行う。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、意気込みや今後の展望について熱く語った。一つ一つの言葉から今ライブにかける意気込みが強く伝わってきた。２人は初となる同所でのライブに驚きを隠せなかった。ライブは佐藤が主導で話