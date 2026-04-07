オリックス・宮城大弥投手（２４）が６日、曽谷龍平投手（２５）に“激烈ノルマ”を課した。ともに３月のＷＢＣに出場した１学年上の左腕は調整登板を終え、７日から１軍合流する予定。「曽谷さんが３０勝くらいしてくれたら（笑）。１個先輩なので、たくさん投げて楽にしてもらいたい」と冗談交じりに刺激した。ＷＢＣで１試合の登板だった曽谷はオープン戦とファームで計３試合に登板。２日のＤｅＮＡ戦（杉本商事ＢＳ）は５