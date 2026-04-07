ロッテ・サブロー監督（４９）が６日までに、３月開催のＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場し、ファームで調整中の種市篤暉投手（２７）の１軍復帰に関して「早く帰ってきてほしいですよ、ほんまは。でもいつも言うように年間を通してなので、無理して慌てなくてもいいです」と複雑な胸の内を明かした。種市は３日のファーム・リーグのオイシックス戦（新潟）で実戦復帰して３回完全投球を披露した。同日は最速１５２キロの直