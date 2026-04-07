阪神が７日のヤクルト戦（甲子園）から「ラッキーセブンのジェット風船」を７年ぶりに復活させる。新型コロナウイルスの影響で２０年から中止となっていた７回攻撃前の名物応援。昨年の実証実験で使用した専用ポンプ式ジェット風船を採用し、周囲の飛沫（ひまつ）対策を徹底する。使用済み風船の回収箱を球場に設置し、再資源化にも取り組む予定。環境に配慮した上で、甲子園の開幕戦に“華”が加わる。「子どもの頃からずっと