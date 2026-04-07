広島の森下暢仁投手（２８）が６日、巨人・ダルベック封じを誓った。７日の巨人戦（マツダ）に先発する右腕は「力強さがある」と開幕から全９試合で４番に座り、２本塁打を放っている新助っ人を警戒。「大胆に攻められたら」と引かずに勝負する覚悟を示した。今季初登板だった３月３１日のヤクルト戦（神宮）ではオスナにソロを浴び、４回を３失点で負け投手に。小細工することなく、本格派の投球で封じるつもりだ。この日はマ