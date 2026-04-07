オリックス・高島泰都投手（２６）が７日のロッテ戦（京セラＤ）に先発することが６日、決まった。チームは３日からの日本ハム戦（エスコン）で、今季初の同一カード３連敗。苦しい状況での登板にも「自分が（連敗を）止めるという気持ちは持ちつつ、冷静に。力まず、気負わず。結果はおのずとついてくる」と自然体を強調した。前回登板となった３月３１日の西武戦（ベルーナＤ）では、４回５安打３失点で降板。「真っすぐとカ