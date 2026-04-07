中日・金丸夢斗投手が連敗ストップと今季初勝利へ、７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する。今季初登板となった３月３１日の巨人戦（バンテリンＤ）では６回に２点を追いつかれて、白星を逃した。一方で、３７歳の大野は２日に完投勝利し、３日には柳が３安打で完封した。ベテラン陣の奮起に「危機感を感じた。若手ももっとやらないと」と刺激を受けた。チームは連敗中で借金５の５位タイだが、７日に守護神・松山が復帰予定だ。