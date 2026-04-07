「Snow Man」向井康二（31）が6日深夜放送の「SnowMan向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0・30）に出演。あこがれの先輩・俳優の木村拓哉（53）から返ってきたスタンプを明かした。お笑いトリオ「パンサー」向井慧から「あるものなの？みんな。憧れの先輩と言うか」と聞かれた向井康二は「誰って挙げるとなると、やっぱり木村拓哉さんになりますね」と明かした。その理由を「カッコいいです。あと