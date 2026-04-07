夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した姉の高木菜那さん（33）との2ショットを披露した。美帆はこの日、都内で引退会見を行った。菜那さんも会見にも出席し、「最後に一言！」と挙手する場面もあった。美帆は「かけつけ