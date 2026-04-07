7日午前4時43分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、守谷市、桜川市、それにつくばみらい市、栃木県の栃木市と真