ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５９．７０円付近での推移となっている。トランプ大統領の会見が伝わり、強硬姿勢を堅持しているほか、イラン側も米国からの停戦案を拒否し、恒久的な戦闘停止を求めていることから、市場には流動的な状況継続の警戒感も広まっている。それを受けて為替市場は、ＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが見られている。ドル円は１５９円台前半まで下落していたが、後半まで買い戻される展開。ただ、１