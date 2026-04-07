NY株式6日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均46614.68（+110.01+0.24%） ナスダック21983.40（+104.22+0.48%） CME日経平均先物54000（大証終比：+460+0.85%） 欧州株式6日終値 英ＦＴ100休み 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.842（+0.002） 10年債 4.331（-0.010） 30年債 4.887（-0.018） 期待インフレ率 2.366（-0.007） ※期待イ