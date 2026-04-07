ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は6日の4日目11Rまで予選を行い、きょう7日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。予選ラストの4日目7R、中田は1周1マークで平本に差されていたが、2マークであっという間に差し返して逆転1着。「中田君が凄過ぎる」と平本真之も脱帽の声。マイペースのイン戦に持ち込めるここは先手必勝だ。井上忠も好リズム。ただ決め差しなら順走までか。得意の2コース捲