ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。ここまで来れば、新田はインを取り切ってレースに集中するだけだ。舟足は申し分なし。スタートで後手に回らなければ大丈夫だろう。地元G1初優勝と2月とこなめG1東海地区選手権以来となる今年2度目の優勝をたぐり寄せるとみた。長田は決め差し。豊田は準優同様の全速差し照準か