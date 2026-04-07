【11R】直前の豊橋G3（3月28〜31日）で準決敗退も3勝を手にした木村皆斗が初日予選の注目株だ。2月5〜8日の奈良G3二次予選で落車し途中欠場しているが、直後の小松島（2月14〜16日）、伊東（2月20〜22日）の両F1で連続V。前々回の前橋F1（3月20〜22日）は3日間BSを引っかけ3連勝を飾るなどパワフルだ。豊橋G3の後は「雨で思うような練習ができなかった」と小首をかしげたが、問題はない。番組さんの計らいで瓜生崇智―山口