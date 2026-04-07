今、最も熱く勢いに乗っている支部はどこか？大方のファンは佐賀支部と答えるだろう。3月29日の蒲郡クラシックで約2年5カ月ぶりのSGを制した大将・峰竜太（41）を筆頭に若きダービー王・末永和也（27）、すでに地元からつクラシック（来年3月23〜28日）の権利を勝ち取っている定松勇樹（24）や古賀繁輝（39）も近況は好調モード。さらにベテラン深川真二（51）や中堅どころでは宮地元輝（39）、山田康二（38）、上野真之介（38）