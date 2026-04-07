球団発表プロ野球の阪神は7日、甲子園球場でヤクルトとの一戦を迎える。同球場では今季初のセ・リーグ公式戦。球団からは始球式に大物ゲストの登場が発表され、ネット上では歓喜が広がった。甲子園のマウンドに立つのは、シンガーソングライターのあいみょん。地元の兵庫県西宮市出身で、2022年11月5日には同球場での弾き語りライブ「AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト-in 阪神甲子園球場」を開催したこともある。6日