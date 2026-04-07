周知の通り、日本代表は３月の英国遠征でスコットランドとイングランドにそれぞれ１−０で連勝。世界的に注目を集めた。当然、ワールドカップで対戦する国の選手たちもこの結果に注目。セルティックのチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイはGS、こうコメントした。「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い成績を残す可能性がある国の１つだ」「スコットランド戦とイングランド戦を少し見た