【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は６日の記者会見で、イランとのいかなる合意にもホルムズ海峡の封鎖解除が含まれなければならないとの認識を示した。トランプ氏は「私が受け入れられる合意でなければならない。合意の一部として、原油を含むあらゆるものの自由な輸送を望む」と語った。