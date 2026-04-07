◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」でスタメン出場する。ブルージェイズとドジャースは昨季ワールドシリーズで激闘を繰り広げていた。今回も熱い戦いに期待がかかる。メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。ここまで全９試合に出場し、打