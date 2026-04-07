ＳｎｏｗＭａｎ・ラウール（２２）が、シリアルブランドのカルビー「フルグラ」ＣＭキャラクターに起用されることが６日、分かった。新ＣＭが７日から放送される。初の単独テレビＣＭで真っ白な衣装を身にまとい、オーツ麦をモチーフにしたハットピン付きの真っ赤な帽子をかぶった「フルグラの妖精」として登場。頑張り過ぎている人たちへ語りかけるシーンもあり、「コンサート会場でのファンの方々の顔を思い出して（言葉を