「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、勾留中に亡くなった元顧問の遺族が、裁判官が保釈を認めなかったことで違法な拘束が続いたなどとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件では、逮捕・起訴された元顧問の相嶋静夫さん（当時72）が勾留中に見つかった胃がんが原因で亡くなりました。相嶋さんの遺族は、逃亡のおそれがないにもかかわらず裁判官が逮捕状と勾留