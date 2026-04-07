東日本大震災から15年にあたり福島県を訪問中の天皇ご一家が、被災者と懇談されました。きのう夕方、ご一家は双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」で避難先から町に戻った住民らと言葉を交わされました。「語り部」として活動する男性に両陛下は「震災当時お辛かったでしょう」とねぎらわれたほか、愛子さまは震災前に営んでいたファストフード店を再度オープンした女性に、「おすすめのメニューは何ですか」と質問されてい