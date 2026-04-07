きょうのポンドドルは、ＮＹ時間に入って伸び悩んだものの１．３２ドル台は堅持している。１．３２ドルを下回ると押し目買いも入るようで下支えされている。下向きのトレンドに変化はないが、英中銀の利上げ期待が浮上する中、ポンドは底堅さも見せている。一方、ポンド円は買戻しが優勢となっており、１００日線でサポートされる展開を継続。 米大手銀のエコノミストは、エネルギー価格の高止まりを背景に英中