TWICE SANAが、本日4月7日より放映開始のハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』の新TVCM『いザ・解禁！』篇に出演する。 （関連：【映像＆画像あり】TWICE SANA出演ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』新TVCM） 同CMでは、上質な抹茶を使ったクリスピーサンドの新定番品が登場する高揚感を表現。SANAがクリスピーサンド