プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第1節 ヘントとメヘレンの試合が、4月7日01:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）、ベニト・ラマン（FW）らが先発に