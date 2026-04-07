【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TWICEのSANAが出演する、ハーゲンダッツ クリスピーサンド“ザ・グリーンティー”新TVCM『いザ・解禁！』篇が4月7日より放映スタート。また、同じくSANAが出演する新WEB CM『サクッパリッとろ～り』篇が、4月13日より、ハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNS等で配信開始となることも決定した。 ■「いザ・解禁！いザ・グリーンティー