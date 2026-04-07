TCK特別区競馬組合は6日、2026年度の東京シティ競馬イメージキャラクターに俳優の横浜流星（29）を起用すると発表した。日本初のナイター競馬「トゥインクルレース」が誕生して40周年を迎える今年のTCKは「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T！」をコミュニケーションテーマに掲げる。この思いを、年間を通じて「日本を輝かせるトゥインクルレース。」というコピーのもと、イメージキャラクターの横浜とともに「新たな輝