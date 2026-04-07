SnowManのラウール（22）が、カルビー「フルグラ」のCMキャラクターに就任した。出演する新CMが7日から全国放送される。一人でのテレビCM出演は今回が初めて。真っ赤な帽子をかぶり「フルグラの妖精」に扮し「カメラとの距離が近くて照れちゃいました」とはにかんだ。CMでは家事や子育てに奮闘するパパママにエールを送る役どころ。自身は皿洗いが苦手だといい「うちのお皿を洗ってくれる人を募集しています。よかったらぜ