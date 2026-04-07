ＳｎｏｗＭａｎのラウール（２２）が、７日から全国で放送開始のカルビー「フルグラ（Ｒ）」の新ＣＭに出演する。ラウールは、単独でテレビＣＭに出演するのは今回が初めて。真っ赤なハットが映える白色の衣装で「フルグラ（Ｒ）の妖精」に扮（ふん）した。ＣＭでは、とある家庭の忙しい父親や母親に優しく語りかけるシーンに挑んでおり「僕が普段接する“主婦”が、自分の母親かファンの方なので、コンサート会場でのファン