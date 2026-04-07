ＴＣＫ特別区競馬組合（大井競馬場）は６日、２０２６年度のＴＣＫ新イメージキャラクターに、俳優の横浜流星（２９）が就任したと発表した。トゥインクルレース４０周年となる今年のＴＣＫのコミュニケーションテーマ「日本を輝かせるトゥインクルレースＳＴＡＲ☆Ｔ！」のもと、横浜が「新たな輝き」を発信していく。また、テーマ楽曲には中島美嘉の「ＴＷＩＮＫＬＥＴＷＩＮＫＬＥＤＩＲＴＳＴＡＲ」に決定。７日から