7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、7日から発売されるMAISON BLOOMの新柔軟剤ブランド『FANDLY』（ファンドリィ）のブランドアンバサダーに就任した。藤原を起用した新ウェブCM「肌いたわる新柔軟剤 FANDLY誕生」篇が同日より公開される。【動画】いい匂いがしそう…！藤原丈一郎の出演する柔軟剤のCM同CMはフローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いい