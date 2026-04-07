俳優の梅沢富美男が、7日から放送のローソン新テレビCM「からあげクン ありがとう40周年」篇に出演する。「からあげクン」は、「最も販売されている揚げたてからあげブランド」としてギネス世界記録にも認定され、2026年4月15日で発売40周年を迎える。40周年を記念した本CMは、コンサートさながらのステージで熱唱する梅沢の姿に、巨大なからあげクンの妖精が登場するなど、大規模なスケールのCMに仕上がっている。【動画】メイ