NiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』（グッド ガール バット ノット フォー ユー）が、4月7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU1stアルバム『U』（2021年12月6日付）から6作連続、通算6作目の1位を獲得した。女性グループによる1stアルバムから6作連続の1位獲得は、乃木坂46『Time flies』（2021年12月27日付）以