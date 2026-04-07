およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行に向け打ち上げられた宇宙船はきょう未明、56年ぶりに記録を更新し、人類史上最も地球から遠い場所に到達しました。NASAオペレーター「今日、あなたたちは人類のために記録を超えようとしています」半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指し飛行している宇宙船は、日本時間きょう午前3時前、月の裏側に入り地球から40万キロあまり離れた地点を通過しました。これでアポロ13号が197