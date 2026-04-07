新しい地図の香取慎吾が、きょう7日から順次公開されるサントリーの新商品「サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！」の新WEBムービー「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇、「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇、「オレとしんご #3 旅の約束」篇に出演する。オレンジのキャラクター「オレくん」の声を務める津田健次郎とは、今回がCM初共演となる。【写真】かわいい世界観！オレくんと香取慎吾、笑顔で声を吹き込む