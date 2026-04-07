新年度予算案をめぐり、与野党が採決の前提となる締めくくりの質疑を行うことで合意しました。これにより、予算案はきょう成立する公算が大きくなりました。自民・立憲民主両党の参議院国対委員長はきのう、新年度予算案をめぐり会談し、立憲側は予算が成立したあとも高市総理が出席する集中審議を速やかに行うことを要求し、自民側は受け入れました。これにより、与野党は予算案採決の前提となる締めくくりの質疑を行うことで合意