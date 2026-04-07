Snow Manラウール（22）が、7日から全国放送される、カルビー「フルグラ」の新CMに出演する。今回が自身初の単独CM。真っ白な衣装と真っ赤な帽子を身にまとった「フルグラの妖精」に扮（ふん）し、慌ただしい日々でも手軽に摂取できる商品の魅力を伝えていく。忙しい毎日でも、自身が欠かさないルーティンは「洗濯」という。一方で皿洗いは苦手で、「うちのお皿を洗ってくれる人を募集しています」と“弱点”を明かした。