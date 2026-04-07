こども家庭庁が開設した「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」「産んでも育てられない」「誰にも相談できない」。妊娠に葛藤を抱く人が、全国の支援機関のサイトやLINE（ライン）のアカウントにワンクリックでアクセスできる「思いがけない妊娠の相談窓口サイト」を、こども家庭庁が開設した。悩みを打ち明け、さまざまな選択肢を知ることができる窓口を「夜間受付」といった希望条件を入れて検索もできる。相談は無料で、匿名で