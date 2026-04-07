【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」が６日（日本時間７日）、地球からの最遠距離記録を更新したことを受け、搭乗している飛行士が、米テキサス州ヒューストンの米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ジョンソン宇宙センターと交信した。カナダ宇宙庁のジェレミー・ハンセン飛行士（５０）は「母なる地球に帰還するまで、私たちは宇宙の旅を続けていく。何よりも重要なのは、今を生