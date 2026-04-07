名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＫＥ４８の野村実代（２３）が、デビュー１０周年を記念した１ｓｔ写真集「美しい方程式」を６月１５日に発売すると７日、発表された。表紙カット、先行カット、帯コメントも公開された。野村は２０１６年１０月に８期生として加入し、今年活動１０周年。中心メンバーとしてグループをけん引し、多数のファッションショーにも出演。スタイルの良さがＳＮＳで「アイカツ体型」と