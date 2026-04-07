NY株式6日（NY時間14:08）（日本時間03:08） ダウ平均46521.16（+16.49+0.04%） ナスダック21912.40（+33.22+0.15%） CME日経平均先物53845（大証終比：+305+0.57%） 欧州株式6日終値 英ＦＴ100休み 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.848（+0.008） 10年債 4.331（-0.010） 30年債 4.890（-0.015） 期待インフレ率 2.363（-0.010） ※期待イン