宇宙船オリオンのカメラが写した月＝6日（NASA提供、AP＝共同）【ヒューストン共同】米国とカナダの宇宙飛行士4人が搭乗した宇宙船オリオンが6日午後（日本時間7日未明）、地球から約40万キロの地点を超え、アポロ13号が1970年に達成した人類最遠の飛行記録を56年ぶりに更新した。今回は米国が主導する国際月探査「アルテミス計画」の一環で、およそ5時間後には約40万7千キロ先に到達する見込みだ。記録更新後、カナダのハンセ