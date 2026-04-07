国会議事堂2026年度予算案は7日午後の参院予算委員会と参院本会議で採決され、成立する見通しだ。委員会で可決後、同日中に本会議へ緊急上程される運びで、参院少数の与党は無所属議員らの賛同を得て過半数を確保する構え。予算案の一般会計の歳出（支出）総額は122兆3092億円と過去最大となる。委員会の採決に先立ち、高市早苗首相出席の締めくくり質疑が実施される。予算成立が4月にずれ込むのは15年以来11年ぶり。委員会採