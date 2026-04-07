タイで新内閣が発足し、アヌティン首相は国民にエネルギーの節約を呼びかけました。6日に新政権を発足したアヌティン首相は、中東情勢が緩和しても燃料価格が元に戻るまでには時間がかかるとの見方を示し、「国民は新しい生活に慣れる必要がある」と指摘しました。その上で、政府機関が率先して在宅勤務や公共交通機関を利用するほか電気自動車の普及促進などに取り組む必要性を強調し、国民にエネルギー節約への協力を呼びかけま