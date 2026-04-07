アメリカのトランプ大統領は6日の記者会見で、イランへの軍事作戦をめぐり、「一晩で国全体を壊滅させることができる。そして、その夜は明日の夜になるかもしれない」と述べました。トランプ大統領は、アメリカ東部時間の7日夜8時までにイランと交渉で合意できなければ、発電所や橋などへの攻撃を行うと表明しています。